O repórter da Globo Walace Lara chorou ao vivo ao relatar que há comerciantes vendendo um litro de água por R$ 93 na região de São Sebastião. A localidade já tem mais de 40 mortos pelos alagamentos e deslizamentos de terra.

Durante entrada no Bom Dia SP, o repórter não conseguiu conter as lágrimas. “Desculpa, gente, vou respirar aqui e vou falar. Tive ontem em uma comunidade aqui em Topolândia, em São Sebastião, onde tem pelo menos cem pessoas tirando lama de dentro das casas. É uma situação muito difícil de se ver e acompanhar. As cidades não têm estrutura”, começou.

Walace Lara emocionado ao relatar o que viu nas regiões afetadas pelas chuvas no litoral norte de SP #BDSP

“É difícil ouvir o depoimento que a gente ouviu agora e não se emocionar. Cobrar R$ 93 em um litro de água na situação que nós estamos aqui é inacreditável”, lamentou com voz embargada.

As chuvas históricas que atingem cidades do litoral de São Paulo desde sábado (18) já deixaram 44 mortos, sendo 43 em São Sebastião e um em Ubatuba. Sete corpos (dois homens adultos, duas mulheres adultas e três crianças) já foram identificados e liberados para sepultamento, segundo a Defesa Civil.

O total de pessoas fora de casa, desabrigadas ou desalojadas, chega a 2.500. Os desaparecidos somam 40, mas os números ainda devem aumentar, já que há relatos de que pessoas estariam sob os escombros de estruturas que cederam.