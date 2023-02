O presidente Luiz Inácio Lula da Silva defendeu nesta segunda-feira (20) uma ação conjunta entre os governos federal, estadual e municipal para reconstruir casas e estruturas danificadas pelas chuvas em São Sebastião (SP).

Num pronunciamento à imprensa, ele puxou pela mão o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e o prefeito Felipe Augusto (PSDB), para exaltar a parceria.

“Essa parceria que nós estamos fazendo aqui é uma fotografia boa para nosso país. Eu não sei de que partido é o prefeito, eu sei de que partido é o Tarcísio, vocês sabem por qual partido eu disputei as eleições. Mas vejam que coisa bonita e simples: nós estamos juntos. Acabou a eleição. Ele [Tarcísio de Freitas] tem a obrigação de cuidar do estado de São Paulo, esse aqui [Felipe Augusto] tem a obrigação de governar a cidade e eu tenho a responsabilidade de governar o país. Se cada um ficar trabalhando sozinho, a nossa capacidade de rendimento é muito menor. E é por isso que precisamos estar juntos, de compartilhar as coisas boas e ruins, porque juntos nós seremos muito mais fortes e São Sebastião será recuperada muito mais rápido”, disse o presidente.

Antes, disse que “queria mostrar para vocês uma cena que há muito tempo vocês não viam no Brasil: um governador, um presidente e um prefeito, sentados numa mesa ou na frente do microfone, em função de uma coisa comum, que atinge a todos nós. É uma demonstração específica de que é possível a gente exercer a nossa função na democracia mesmo quando a gente pertence a partidos diferentes ou a gente pensa de forma diferente ideologicamente. O bem comum do povo é muito mais importante que qualquer divergência que a gente possa ter.”

No final da manhã, Lula reuniu Tarcísio, Felipe, vários ministros do governo e autoridades locais para discutir ações na região. Também sobrevoou de helicóptero os locais afetados pelo temporal, que deixou 36 pessoas mortas e mais de 1,7 mil fora de casa.

Lula passava o Carnaval na base naval de Aratu, na Bahia, e deixou o local de descanso para visitar o litoral norte de São Paulo, onde outras cinco cidades foram afetadas com desabamentos, inundações e deslizamentos – em todas, o governo federal decretou estado de calamidade, o que facilita e agiliza o repasse de recursos para reparação dos danos.

Antes de Lula, Tarcísio iniciou sua fala agradecendo a presença do presidente e de seus ministros. “Isso aí nos dá amparo, nos dá conforto, num momento em que a gente precisa trabalhar num regime de cooperação”, afirmou o governador. Ex-ministro da Infraestrutura no governo anterior, Tarcísio de Freitas fez campanha, na eleição passada, para o ex-presidente Jair Bolsonaro, que o escolheu para chefiar a pasta e o alçou à política.