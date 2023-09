Sandy e Lucas anunciam separação sem “brigas, mágoas, traumas”

Sandy se declarou para Lucas com uma postagem em suas redes sociais duas semanas antes da separação. Em uma postagem feita em conjunto com o então marido, Sandy postou uma foto dos dois e escreveu: “15 anos … Te amo pra sempre”.

O casal anunciou o término do relacionamento nesta segunda-feira, 25, depois de 15 anos de casamento. Também por meio de um post em suas redes sociais, Lucas e Sandy anunciaram a separação, e declararam que a decisão não tinha sido “fácil, nem impulsiva”, escreveram.

“Não foi uma decisão fácil, nem impulsiva. Foram praticamente 24 anos de relacionamento e 15 anos de casados. Com altos e baixos, às vezes mais felizes, às vezes menos, mas sempre inteiros e dispostos a fazer o nosso melhor. E fizemos”, escreveu o casal.

Segundo eles, “não teve briga, mágoa, traumas”. “A gente conseguiu enxergar que esse era o melhor caminho e vamos deixar de ser um casal do mesmo jeito que a gente foi um: com muito amor, respeito e amizade infinita”, disseram.

Sandy e Lucas destacaram que a família e o amor que construíram “é para sempre” e pediram por respeito e privacidade durante a separação.

“A gente tem um filho lindo de 9 anos que precisa de todo nosso amor e cuidado. Precisamos que esse momento tão íntimo, difícil e particular seja vivido com a mesma discrição com que a gente viveu nosso relacionamento tão feliz, tão bem-sucedido”, afirmou o casal.

“Obrigado pela compreensão e pelos pensamentos positivos que a gente sabe que vai receber de quem gosta da gente. Vai demorar um pouquinho, mas vai ficar tudo bem”, concluíram.

