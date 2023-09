Mais um neto para Silvio Santos! Alexandre Pato e Rebeca Abravanel esperam 1º filho

O jogador Alexandre Pato, 34, e sua mulher Rebeca Abravanel, 42, filha de Silvio Santos, estão esperando seu primeiro filho juntos. A informação é do colunista Leo Dias.

Esse será o décimo quarto neto de Silvio Santos, que tem 6 filhas.

Juntos desde 2018, Pato e Rebeca celebraram sua união em 2019. Até maio, eles moravam nos Estados Unidos, onde o jogador atuava pelo Orlando City. Eles retornaram ao Brasil no último mês de maio, depois que o atleta foi transferido para o São Paulo FC.

