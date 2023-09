Após cinco anos separados, os irmãos Victor e Leo Chaves anunciaram o retorno da dupla sertaneja. Com uma agenda já recheada de shows para 2024, com shows em São Paulo, Recife, Florianópolis, Brasília, Rio de Janeiro, Belo Horizonte e outras cidades, os sertanejos decidiram atender ao pedido insistentes dos familiares e dos fãs. Aliás, foi uma treta familiar que causou a interrupção na carreira de ambos como dupla.

O cantor Victor, que é sempre foi considerado o cérebro da dupla, foi acusado pela ex-esposa de agressão enquanto estava grávida. O cantor negou a violência, mas Poliana chegou a registrar boletim de ocorrência contra o marido. O casal se separou, assim como a dupla. Além do caso de agressão, Leo Chaves disse que a relação dos irmãos não estava boa, estava desgastada.

No perfil no Instagram da dupla, o anúncio emocionou os fãs.

“Cinco anos se passaram e nos trouxeram ao agora. Durante essa longa pausa, realizamos várias outras. Uma pausa para um café, outra para tocar um violão. Voltamos para as nossas raízes e abraçamos com tempo quem a gente ama. A nossa história precisava de manutenção como irmãos, então nesses anos reconstruímos a nossa base familiar longe dos palcos”, diz o comunicado.

“Enquanto isso, vocês seguiram nos acompanhando, totalmente presentes. Foram inúmeras vezes que recebemos comentários com um simples “tô aqui ouvindo vocês”, “as borboletas do meu jardim sumiram”, ”cadê vocês?”. Estamos aqui’, diz o texto.

A turnê inicialmente terá 30 shows, conforme anunciado pelos próprios artistas. Curitiba ainda não foi confirmada como uma das cidades a receberem os cantores.

