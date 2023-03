Mc Guimê e Cara de Sapato foram expulsos do BBB 23, na noite desta quinta-feira (16). Durante o programa ao vivo, Tadeu Schmidt fez um pronunciamento sobre os ocorridos na Festa do Líder, nesta quarta-feira (15), e anunciou a eliminação dos brothers por suas ações contra Dania Mendez, a participante mexicana que ingressou no programa.

Na abertura do programa, o apresentador fez um alerta: “Temos muita coisa importante pra contar. Tivemos acontecimentos sérios. Providências precisam ser tomadas e queremos que você entenda tudo direitinho”.

>>> Mc Guimê traiu? Lexa aparece aos prantos: ‘É um pesadelo’

Depois de mostrar os ocorridos na festa da noite anterior, Tadeu informou que Dania tem sido acompanhado por uma produtora da TV mexicana e que foi chamada ao confessionário. “Sapatito tentou me beijar. Estou tranquila, não esperava, foi muito rápido, então não vi nada, foi normal”, disse Dania. “Estou tranquila, feliz, gostaria de conhecer todos um pouco mais, posso ficar aqui até quando vocês quiserem”.

Dania narrou que Sapato estava bêbado e não viu maldade nele. “Qualquer situação desconfortável que sinta, vou falar na hora”, garante a participante. “Acho que o Guimê não fez por mal, foi um pouco de bebida, e todos me passam bem”.

+ Leia mais: Buscando a melhor coxinha de terminal de Curitiba? Veja uma dica das boas!

Em seguida, Tadeu fez um pronunciamento para a casa. “Queria estar aqui para falar de festa, alegria, mas tô para falar de algo desagradável. Temos uma convidada, visitante, acima de tudo, uma mulher. Como todas mulheres, merece respeito absoluto. (…) A partir de tudo o que vimos, ouvimos, nós não gostamos do que vimos ontem. Sapato e Guimê passaram do ponto. É preciso cuidar com limites. Por contrariar as regras, Guimê e Sapato estão eliminados do BBB 23”, informou ele.

+ Veja também: Outback lança porco à pururuca, drinks com Jack Daniel’s e nachos com chocolate

Durante o evento da noite anterior, Guimê foi visto tocando o bumbum e o seio da jogadora. Em determinado momento, ela tira a mão dele de seu corpo. Mais tarde, Sapato tentou imobilizar Dania para beijá-la. Ele também deu um selinho nela e cobriu os dois com um cobertor. A produção chamou a atenção do lutador após uma dessas atitudes.

Nas redes sociais, a expulsão dos dois jogadores virou um dos assuntos mais comentados do dia. Patrocinadores do reality da Globo, inclusive, repudiaram as ações dos brothers. Na noite desta quinta-feira, a Polícia Civil do Rio de Janeiro anunciou a abertura de um inquérito contra os dois participantes.