Mansão icônica do filme ‘Esqueceram de Mim’ está à venda

Construída em 1921, a icônica mansão do filme “Esqueceram de Mim” (1990) foi colocada à venda pelo valor de R$ 27 milhões. A propriedade, atualmente sob posse de um casal, foi adquirida por eles em 2012 pelo preço equivalente a mais de R$ 8 milhões. Agora, tentam vender pelo triplo do que pagaram.

Segundo o anúncio, a casa, localizada em Ilinóis, nos EUA, tem área de 847 m², cinco quartos, seis banheiros, quadra esportiva, cinema e uma ampla sala de estar. O imóvel, no longa, ficou conhecido por ser palco de várias armadilhas feitas pelo personagem de Macaulay Culkin, que era esquecido pelos pais em casa no Natal e tinha de se defender de dois homens que queriam pegá-lo.

Em entrevista ao The Wall Street Journal, o casal que comprou a casa pela primeira vez diz que não sabia da história da residência e que sempre ouve fãs do lado de fora da mansão gritando pelo nome e Kevin, o personagem de Culkin.

+ Leia mais: Prime Video! 5 grandes lançamentos que chegam em junho

“Esse carinho dos fãs traz uma energia boa para a nossa casa, nos sentimentos parte da história do filme”, disse a proprietária ao jornal.

O casarão é definido em anúncio como “uma casa de férias dos sonhos”. Na decoração, há imagens e objetos que remetem ao longa dos anos 1990, como bonecos dos personagens principais.

A escadaria que aparece em cenas como numa das armadilhas está intacta e preserva a estrutura original. Apesar disso, a casa já passou por uma reforma em 2018.

RECEBA NOTÍCIAS NO SEU WHATSAPP!