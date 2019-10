O cantor Kauan, que faz dupla com Matheus, inaugura nesta terça-feira (15) um novo empreendimento, que surgiu a partir da idealização de um sonho. O sertanejo construiu um estúdio, localizado no bairro do Morumbi, Zona Sul de São Paulo. Batizado de Kza Produções Artísticas, o local já nasce com a gravação de um DVD.

Os escolhidos para batizar o ‘santuário musical’ de Kauan são Diego & Ray, que passam a ser também empresariados pelo cantor. Para o projeto, a dupla vai contar com a participação especial de Maiara & Maraisa, Jonas Esticado, Hungria e Léo Magalhães, que já são chamados padrinhos de Diego & Ray.

A ideia de Kauan é investir cada vez mais na música e em São Paulo, onde mora há alguns anos. Além de desenvolver a carreira com o irmão, ele vira empreendedor e “descobridor de novas vozes do Brasil”, como ele mesmo define. Assim, o cantor começa pelo talento dos músicos Diego & Ray, que aproveitam o momento para gravar o DVD Buteco 24 Horas – Vol.2, que vai ter um formato mais intimista, contando com as participações especiais.

“Vou investir em novos cantores, inaugurar este estúdio em São Paulo porque a música pulsa nas minhas veias. Além de cantar com o meu irmão, quero descobrir grandes vozes que precisam ecoar nesse país”, afirma Kauan.