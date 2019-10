Um projeto musical de sucesso se faz não só com investimento, mas também com ousadia e vontade de trazer algo novo. Essa receita foi seguida à risca por Luan Santana, que fez com que todos os olhares se voltassem, por quase um ano, para VIVA, seu novo projeto que não só marcou seus 12 anos de carreira como também lhe trouxe bons frutos. Com o novo show, o queridinho de um público que se tornou variado se apresentou em Curitiba neste sábado (12), na Live, e disse à Tribuna do Paraná que já está pensando no que virá no ano que vem.

Embora esteja colhendo os bons frutos do investimento que fez na gravação de VIVA, Luan não para. “Ainda não sei o que vem num próximo projeto, VIVA está muito recente, mas isso não significa que não esteja buscando ideias”, disse ele, que adiantou já estar pensando no que fazer. “Já to pensando no próximo, já fiz algumas músicas novas, porque pra gente que tá vivendo esse projeto há muito mais tempo que o público as músicas já fazem parte de uma história, não são tão recentes como acaba sendo com a galera. Mas logo logo eu vou saber dizer o que virá”, comentou Luan, que deu risada sobre a possibilidade de se casar no ano que vem. “Você tá jogando verde pra colher maduro né?”.

Além do sucesso que faz no Brasil, onde Luan conquistou um público muito fiel entre os jovens, mas também tem levado aos seus shows uma grande quantidade de gente das mais diversas idades, o cantor também ganhou o carinho de um povo um pouco distante, mas não muito: os portugueses. E ele não descarta a possibilidade de ousar ainda mais e fazer seu novo projeto em terras lusitanas.

“Seria muito legal, o público português sempre recebeu a gente de forma linda. São poucos os artistas brasileiros que conseguem conquistar o coração dos portugueses. Hoje sou o nome brasileiro mais executado lá em Portugal, se não me engano o terceiro do país. Estou muito feliz com o carinho de lá e é uma boa ideia gravar em Portugal”. Vai que rola, né? Veja a entrevista completa:

VIVA bombando!

Enquanto um projeto novo não vem, Luan continua vivendo intensamente o atual. Na semana passada, lançou mais um vídeo de uma das músicas do VIVA, que foi registrado em Salvador, na Bahia. Água com Açúcar é uma grande aposta do cantor para entrar na lista de hits desse novo material, que estreou com uma música, Quando a Bad Bater, desbancando todas as outras do mesmo gênero e de outros segmentos.

VIVA, que está disponível no Globoplay, deve ser lançado de forma física, mas Luan ainda não sabe ao certo quando. “A galera tá consumindo tanto o DVD digitalmente, isso é muito legal. Mas o físico sai nas próximas semanas”, disse ele.

A Tribuna do Paraná apurou, com exclusividade, com Amarildo Santana, pai e empresário do cantor, que deve ser entre o dia 30 de outubro até 8 de novembro. Pelo site da loja oficial do cantor os fãs ainda podem comprar o DVD autografado em pré-venda. Veja mais algumas fotos do show de Luan Santana em Curitiba: