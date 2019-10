Fala a verdade: goste ou não de McDonald’s, a maior curiosidade que envolve a marca é sobre a cozinha e o que vai nos lanches, não? Mas você sabia que é possível entrar e conhecer a cozinha da rede de restaurantes mais famosa do mundo? Nesta sexta-feira (27), quando a marca celebra mais uma edição do Dia Internacional de Portas Abertas, falando sem rodeios sobre mitos e lendas urbanas que circulam principalmente nas redes sociais, a Tribuna do Paraná resolveu aceitar o convite do McDonald’s e invadimos a cozinha para ver como tudo funciona.

Durante as visitas guiadas às suas cozinhas, todos os dias, os clientes conhecem fatos e curiosidades que só quem está do outro lado do balcão pode ver. Aqueles que já assistiram a algum vídeo com mitos sobre como são feitos os hambúrgueres ou que têm um amigo que afirma que as famosas batatas fritas possuem algum ingrediente oculto vão se surpreender com os processos e padrões de qualidade. Além disso, vão perceber que muito do que se fala por aí não passa de apenas mito.

No passeio pela cozinha você também aprende um pouco sobre o trabalho dos funcionários como um todo, desde selar o pão até a preparar os lanches que a gente tanto gosta. A cozinha é muito tecnológica e as máquinas de hambúrguer, por sinal, reconhecem qual é o tipo de carne que está sendo colocada e faz o cozimento de acordo com o tempo correto de cada hambúrguer para evitar que fique seco demais ou não cozinhe direito.

Além dos lanches, a gente vê de perto também como são preparadas as famosas batatas fritas, que precisam ser feitas e vendidas no tempo certo, se não acabam descartadas. Outra curiosidade: você sabia que o refrigerante que tomamos é, na verdade, um xarope bem forte que, junto com o gás e a água, aí sim se transforma na bebida? O tour pela cozinha do McDonald’s também mostra como funciona a máquina de sorvete que tem como base a massa de baunilha.

A partir das experiências das pessoas, o programa Portas Abertas pretende derrubar lendas e levar informação aos consumidores. Durante os 20 minutos da visita, os clientes podem conhecer as medidas de segurança e higiene adotadas nos restaurantes, além de aprender sobre a origem dos ingredientes. Apenas em 2019 (de janeiro a agosto), mais de 1 milhão de pessoas já conheceram as cozinhas da marca no Brasil. No Paraná, mais de 60 mil fizeram o tour guiado por um funcionário do McDonald’s.

Desde 2014, o programa já recebeu mais de 10 milhões de pessoas no país e, por meio do compromisso com qualidade e transparência, o McDonald’s permite que os consumidores conheçam de onde vêm os ingredientes, como são acondicionados e preparados para o consumo e, também, como é a rotina dos funcionários, desde a higienização das mãos, passando pela sala de break (onde fazem o descanso), até o cardápio de refeições, composto por… arroz e feijão! Veja o vídeo completo:

Dia comemorativo

O Dia Internacional de Portas Abertas acontece no período de celebração do Dia da Transparência, tema com o qual a Arcos Dorados, empresa responsável pelo McDonald’s no Brasil, está comprometida desde sempre. Por isso, a companhia deseja aprofundar a percepção do conceito em relação aos restaurantes na América Latina. Um estudo de opinião realizado junto à consultoria Trendsity demonstrou que 98% dos entrevistados consideram importante uma marca ser transparente, aberta e comprometida. Além disso 86% disseram que confiam naquilo que podem ver.

Através do Portas Abertas, 7 em cada 10 pessoas concordam que a experiência da visita à cozinha lhes permitiu aprender mais sobre o cuidado com os alimentos e na escolha dos ingredientes. Além disso, através da pesquisa da própria rede de restaurantes, 9 em cada 10 consideram que esta é uma iniciativa modelo e que outras marcas também deveriam realizar. Vale lembrar que o Portas Abertas é válido o ano todo, em todos os restaurantes McDonald’s onde opera a Arcos Dorados. É só chegar e pedir a um dos funcionários para conhecer a cozinha!