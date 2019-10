Quem foi criança na década de 90 certamente se lembra – e sente saudades – do Castelo Rá-Tim-Bum. O extinto programa da TV Cultura ficou marcado no imaginário do público infantil da época. E agora será possível matar um pouquinho da saudade em Curitiba.

De 18 a 20 de outubro, a capital paranaense recebe mais uma edição do Shinobi Spirit, no Espaço Torres – Paraná Clube (Avenida Presidente Kennedy, 2377), e uma das principais atrações é a presença dos atores Flávio de Souza e Henrique Stroeter, que davam vida aos cientistas Tíbio e Perônio, respectivamente.

Além de dar vida ao personagem, Flávio também é roteirista e escritor, já tendo lançado mais de 35 livros, como Desenhos de Guerra e de Amor e Vissi D’Arte, biografia de Marília Pêra, e atuando como redator final do programa TV Xuxa, entre outros.

Já Henrique atua como ator há mais de duas décadas e fez parte do elenco de Os Normais, Carinha de Anjo, Carrossel, A Mulher do Prefeito, entre outros. Ambos participarão da cerimônia de abertura do evento, no dia 18, com entrada gratuita.

Os ingressos ou passaporte para os dias 19 e 20 de outubro podem ser adquiridos no site oficial do evento, com valores do primeiro lote a partir de R$15 (meia-entrada por dia) ou R$25 (meia-entrada / combo para os dois dias).

O evento de cultura pop/geek conta com 10 anos de história e aposta na livre divulgação e popularização desse universo na capital paranaense, por meio de ações e eventos que oferece uma experiência inédita ao público, com atividades como concursos, palestras, atividades especiais, campeonatos, games, exposições, rpg, e a presença de convidados nacionais e internacionais do segmento, como dubladores, atores, humoristas, youtubers e influenciadores.