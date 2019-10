Neste domingo (29), Curitiba recebe o “Medita Junto Brasil”, um encontro mundial de meditação, no Parque São Lourenço. O evento acontece das 9h30 às 11h e trata-se de uma iniciativa laica, coletiva, sem fins lucrativos e que tem como objetivo fomentar a cultura de paz.

+Leia também: Famosa por coberturas esportivas na Globo, Cris Dias é a nova contratada da CNN

De acordo com os organizadores, a ideia é desenvolver a prática coletiva de mindfulness – habilidade de prestar atenção ao momento presente de maneira intencional – com pessoas de todas as idades, desde crianças até idosos, sem ser necessário ter experiência para participar. No local, serão demonstradas técnicas de foco, calma, clareza, respeito, boa vontade, compaixão e amorosidade.

No dia, os organizadores sugerem que os interessados em participar das atividades levem consigo garrafinha de água, canga e almofada (ou assento portátil). Também serão aceitas doações de 1kg de alimento não perecível.