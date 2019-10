Aos poucos, o novo canal por assinatura de notícias, a CNN Brasil, vai anunciando mais nomes que vão fazer parte de seu time de apresentadores. A novidade do momento é a contratação de Cris Dias, que ficou famosa por grandes coberturas esportivas na Globo, como Olimpíadas e Copa do Mundo. Na emissora, ela vai apresentar boletins esportivos e também participará de todo noticiário do canal.

A jornalista começou sua trajetória profissional em 2004, na TV Brasil, como repórter e apresentadora. Em 2006, foi convidada pela Globo para ancorar o Esporte Espetacular. Foram 13 anos na emissora, com passagens por telejornais como Globo Esporte, Jornal da Globo e Bom Dia Brasil. Ela participou da cobertura de grandes eventos – entre eles, três Olimpíadas e três Copas do Mundo.

Além de sua experiência no jornalismo esportivo, Cris também vai mostrar que pode atuar em outras áreas. “O conhecimento no segmento esportivo da apresentadora Cris Dias contribuirá com a valorização do conteúdo que será apresentado pela CNN Brasil. Ela estará ao lado de um grande time de apresentadores em todo o noticiário do canal”, diz Douglas Tavolaro, CEO e founder da emissora.

Cris Dias se soma a outras contratações de peso realizadas recentemente pela CNN Brasil, como Evaristo Costa, William Waack, Mari Palma, Phelipe Siani, Monalisa Perrone e Reinaldo Gottino. No entanto, ainda não há previsão de estreia do canal no Brasil, apesar de a emissora estar anunciando o início de suas atividades ainda para este segundo semestre de 2019.