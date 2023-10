O SBT anunciou na terça-feira, 17, que Fátima Bernardes e Marcos Mion irão participar do “Teleton” deste ano. Os apresentadores irão representar a Globo no evento solidário que acontece entre os dias 10 e 11 de novembro.

A informação foi confirmada nas redes sociais do SBT. Adriane Galisteu, João Augusto Liberato, filho de Gugu, João Silva, filho de Faustão, também foram anunciados.

A influenciadora Virgínia Fonseca também participará do evento, como embaixadora. “Estar envolvida nisso é muito gratificante, não só pessoalmente, mas profissionalmente. Me sinto grata de influenciar mais pessoas a ajudarem na causa”, disse.

A 26ª campanha da AACD (Associação de Assistência à Criança Deficiente) tem o tema “Teleton, Construindo Futuros”, que reflete sobre como as doações se convertem em prol da inclusão. As doações podem ser feitas através de duas opções chaves PIX que já estão disponíveis: doeteleton@aacd.org.br ou 011 04331-0144.

Também é possível doar por telefone: 0500 12345 05, para doar cinco reais. 0500 12345 20, para doar vinte reais. 0500 12345 40, para doar quarenta reais. Ou através do site.

