Quem é fã de Bon Jovi e está na expectativa pelo show da banda em Curitiba, nesta sexta-feira (27), na Pedreira Paulo Leminski, tem mais um motivo para comemorar. Quem for ao Hard Rock Cafe Curitiba na mesma data do show e apresentar os ingressos para o espetáculo terá direito a um chope grátis e um presente exclusivo.

Para ganhar o chope grátis, no entanto, é preciso consumir mais de R$ 30 na casa. Já para ganhar a lembrancinha, uma canequinha personalizada com uma foto do cantor, os fãs precisam comprar um drink Yellow Submarine. A festa pré-show começa ao meio dia no Hard Rock.

Além do chope e da canequinha de presente, os fãs poderão conhecer de perto uma jaqueta do Bon Jovi que integra a memorabília da casa, composta por mais de 150 itens de astros do rock como uma caixa da bateria de Keith Moon, do The Who, o baixo Fender Jazz, de Sting, o violão Angelica, de David Gilmour, um casaco e um microfone usados por Michael Jackson na época do Jackson 5, um bustiê de Madonna e outros itens históricos que somente o Hard Rock Cafe Curitiba possui.