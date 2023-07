Conheça quem é a nova Miss Universo Brasil 2023, eleita na noite de sábado

Estudante de jornalismo, a gaúcha Maria Eduarda Brechane, 19 anos, Miss Rio Grande do Sul, foi eleita na noite de sábado (08) a nova Miss Universo Brasil, em cerimônia realizada em São Paulo. Agora a jovem irá representar o país no concurso Miss Universo 2023, que acontece em dezembro, em El Salvador, na América Central.

O segundo lugar ficou com a Miss Mato Grosso, Bárbara Reis. O terceiro lugar foi da Miss São Paulo, Vitória Brodt.

A representante paranaense na 69ª edição do Miss Universo Brasil, Mariana Becker, de Francisco Beltrão, avançou à segunda fase do concurso, sendo selecionada para integrar o top 16 da disputa. Mas foi eliminada na fase seguinte, quando apenas sete candidatas permaneceram na disputa.

