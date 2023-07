Festival de Bonecos têm 54 atrações em Curitiba e região; a entrada é gratuita

Curitiba e outras oito cidades de região metropolitana sediam até o dia 16 de julho a 23ª edição do Festival Espetacular de Teatro de Bonecos. Os espetáculos têm entrada gratuita e reúnem diferentes técnicas de manipulação de bonecos, além de uma exposição com o acervo das companhias, que ficará no Novo Café do Teatro até o encerramento da mostra.

Ao todo, serão 54 atrações ao longo de uma semana, com apresentações de 25 companhias paranaenses, uma catarinense e uma paraibana. Em Curitiba, os espetáculos serão no Teatro Guaíra, no Museu Oscar Niemeyer, na Biblioteca Pública do Paraná e no Hospital Pequeno Príncipe.

Desde a primeira edição, em 1991, o festival reúne diversas técnicas teatrais com utilização de bonecos como marionetes, fantoches e teatro de sombras.

A programação completa, com horários e locais das apresentações, pode ser conferida na página do Festival Espetacular de Teatro de Bonecos: https://www.ababtg.org.br/festivaldebonecos

