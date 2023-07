O Oás, empreendimento da GT Building que será o prédio mais alto de Curitiba, será financiado pelo Santander por meio de uma nova linha que oferece condições diferenciadas a empreendimentos sustentáveis. A o prédio está sendo construído na Rua Padre Anchieta, esquina com a Rua Jerônimo Durski, no Campina do Siqueira.

Em um ano de operação, o banco já financiou R$ 400 milhões em projetos com este perfil em todo Brasil. O edifício da incorporadora paranaense, no entanto, será o primeiro do Sul do país.

“O Oás é uma nova referência em sustentabilidade em Curitiba devido ao seu porte e design arrojado. Financiar este projeto vai ao encontro do nosso objetivo, que é valorizar práticas sustentáveis deste segmento”, afirma o head de Negócios Imobiliários do Santander Brasil, Robson Bhering.

Prédio gigante em Curitiba

Com 50 andares, 55 pavimentos e 179 metros de altura, o OÁS Barigui será o edifício mais alto de Curitiba. O gigante, que pode ser considerado um arranha-céu, é da GT Building e quando ficar pronto, em 2027, ultrapassará em altura o prédio Universe Life Square, que fica no Centro da capital e detém o atual título de mais alto da cidade.

