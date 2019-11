Eles seguem uma receita de sucesso que, se depender da persistência, a chance é grande de acontecer. Formando uma dupla, a JOLT, os irmãos Cauan e Mariana, jovens do ABC Paulista, com 19 e 16 anos, buscam cada vez mais se encaixar na música brasileira e, claro, se destacar. O trabalho de formiguinha tem sido feito e os frutos vêm sendo colhidos: a dupla, pouco a pouco, está conseguindo seu lugar e já conquistou até um público fora do país, com destaque para a Itália, onde ganharam a versão do The Voice por lá. Mariana em primeiro lugar.

Os dois contaram à Tribuna do Paraná que a música sempre esteve presente em casa de algum jeito. “Nosso pai foi baixista, sempre trabalhou com música, minha mãe dava aula de piano”, disse Cauan. “Com isso a gente teve muita ligação com a música e eu comecei a fazer música numa escola de São Caetano”, completou Mariana.

A primeira vez da jovem cantora em um grande palco fez com que despertasse em Cauan um desejo de se juntar a irmã. “Toquei no Lollapalooza Kids, quando tinha 12 anos, e depois disso meus pais começaram a incentivar mais a gente a se tornar profissionais mesmo”, contou ela. “Confesso que, quando a vi no palco, eu fiquei com vontade. Eu já tocava guitarra, então pensamos se não poderíamos nos unir para fazer música”, disse Cauan.

No início, a JOLT era uma banda, mas tudo mudou quando, em 2017, eles assinaram contrato com o Midas Music, selo musical do produtor Rick Bonadio, responsável por vários nomes conhecidos da música brasileira. “Foi mais pelo nosso amadurecimento e posicionamento da gravadora mesmo, que nos abraçou”, comentou Cauan.

Desde o começo, a JOLT já lançou dois EP’s, um em inglês e outro em português. Nesta sexta-feira (8), a dupla relança uma de suas músicas, Naquele Lugar, de uma forma diferente e tornando o som mais romântico. “Todas as nossas músicas são compostas pela gente mesmo, algumas com parceria de alguns amigos músicos. Mas nós gostamos de manter assim porque quando a gente compõe, a gente consegue passar a nossa verdade mesmo, nossa identidade, gostamos disso”, destacou Cauan. Assista ao novo vídeo:

Mais um lançamento e experiências anteriores

Até o fim de novembro, os irmãos planejam lançar outra música, dessa vez uma novidade: a inédita Perto de Mim, que deve ser disponibilizada no dia 22, também vai ganhar um clipe, que a dupla vai gravar fora do Brasil e vai lançar no ano que vem. “Procuramos o nosso espaço justamente dessa forma, mantendo a nossa essência, a nossa verdade, e também tentando fazer algo diferente, novo. Se tentássemos ser igual a algum outro, daria errado. Mas também não dá pra dizer que é fácil, é competitivo, é difícil. Mas aos poucos vamos conquistando mais e mais coisas”, comentou o cantor.

Os irmãos, que disseram se inspirar em cantores como Vitor Kley, John Mayer, Melim e até Carlinhos Brown, com quem já tiveram a chance de gravar, já tiveram experiência internacional. E foi por acaso. “Fomos fazer uma viagem para a Europa, que era um sonho, e a gente viu uma propaganda convidando a se inscrever para o The Voice da Itália. Pensamos: por que não?”, comentou Mariana.

Os irmãos se inscreveram, mas não como dupla e, sim, como participantes individuais, e acabaram tendo a melhor das experiências até agora. “Cauan ficou em segundo e eu ganhei em primeiro. Em terceiro, ficou um cantor italiano. Foi uma experiência incrível, cantar na Itália e ainda ganhar o programa lá”. A chance que tiveram fez com que passassem a ser vistos por muita gente de fora, o que automaticamente trouxe ouvintes internacionais. “Quando a gente compôs as músicas, jamais imaginamos que iria ultrapassar as fronteiras”, comentou Cauan.

Boas relações com outros artistas

Artistas bem relacionados com as redes sociais, Cauan e Mariana disseram que em momento algum passou pela cabeça tentar algo que fosse mais fácil, como o sertanejo, que dá mais audiência hoje em dia. “Todo mundo faz sertanejo e isso não seria a nossa verdade. Permanecemos honestos a nossa essência”, defendeu Cauan. “Sempre gostamos do pop, do good vibes, nosso estilo realmente é diferente do sertanejo”, completou ela.

Além da dupla, os irmãos ainda administram uma cafeteria em São Bernardo do Campo, segundo eles seguindo exemplo de um artista que admiram e têm como referência: Caio Castro, que atualmente é dono de uma hamburgueria. “A cafeteria era um sonho antigo que resolvemos colocar em prática. Resolvemos investir para ter uma coisa a mais, paralela à música. A gente fez da pintura das paredes até o cardápio e é muito legal ver tudo acontecer”, explicou Cauan. “No fim das contas, somos tão jovens e já podemos fazer duas coisas que a gente sempre gostou muito, que é cantar e cuidar da cafeteria”, finalizou Mariana.