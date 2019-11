Em comemoração ao aniversário de 100 anos do Hospital Pequeno Príncipe, celebrado no último dia 26, haverá apresentação de um espetáculo gratuito em frente ao prédio da instituição, neste sábado (9) e domingo (10), às 20h. Com cerca de 45 minutos de duração, o show Presente para o Futuro: 100 anos de vida terá projeções mapeadas em frente à fachada histórica do hospital (Av. Silva Jardim, esquina com a Rua Des. Motta), além de luzes, música e dança.

Por meio de um roteiro poético, o espetáculo irá encenar parte da história do hospital, com a participação de atores, representando o Príncipe e a Raposa, personagens do livro do francês Antoine de Saint Exupéry que inspira o nome da instituição, e Dona Ety, presidente voluntária há 53 anos da Associação Hospitalar de Proteção à Infância Dr. Raul Carneiro (mantenedora do Pequeno Príncipe).

O espetáculo

Mesclando videomapping, dança, música ao vivo e encenações com atores, a equipe do projeto é múltipla e majoritariamente local. A começar com a participação especial do Coral Pequeno Príncipe, anfitrião do evento, que regido por Simone Abati irá acompanhar a Orquestra à Base de Sopro (OABS), que conta com direção artística de Sergio Albach. No repertório, músicas da OABS e também grandes clássicos da música brasileira do início do século XX.

Desvios no trânsito

Nos dias do espetáculo, a região do hospital vai passar por alguns desvios com a orientação da Secretaria Municipal de Trânsito (Setran). Haverá bloqueio para entrada e saída de veículos na Avenida Silva Jardim, entre as Rua Desembargador Motta e Brigadeiro Franco, das 17h às 23h. As entradas de emergências e internações do Pequeno Príncipe, pela Desembargador Motta, estarão abertas para garantir a continuidade dos atendimentos.