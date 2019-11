Nesta sexta-feira (8), o grupo australiano Hillsong UNITED chega a Curitiba para se apresentar na Pedreira Paulo Leminski. Conhecido pelas músicas cristãs no estilo pop rock, a banda volta ao Brasil e inicia a turnê The People Tour na capital paranaense.

Formado há mais de 20 anos, a banda ganhou grande notoriedade após ter uma música – Oceans (Where Feet May Fail) – na trilha sonora do filme Superação – O Milagre da Fé, longa que estreou nos cinemas em abril deste ano, reunindo mais de um milhão e meio de espectadores, além de ser bem elogiado pela primeira-dama Michele Bolsonaro.

Além de Oceans (Where Feet May Fail), As You Find Me, Whole Heart (Hold me Now), Another in the Fire e Good Grace são os outros destaques presente no show.

O show começa, às 20h, nesta sexta-feira (8), na Pedreira Paulo Leminski. Os ingressos custam a partir de R$ 80 e podem ser comprados no site Ingresso Rápido.

Depois de Curitiba, os australianos se apresentam em São Paulo (9), no Rio de Janeiro (14) e, por fim, em Brasília (16).

Serviço

Quando: 08 de novembro de 2019 (sexta-feira)

Onde: Pedreira Paulo Leminski (Rua João Gava, 970)

Horário: Abertura dos Portões às 18h / Show às 20h

Quanto: os ingressos variam de R$ 80 a R$ 460, de acordo com o setor e modalidade

Vendas: Ingresso Rápido

Bilheteria oficial sem taxa: Trips&Trips (Rua Alberto Folloni, 562 – Loja 3 – Horário de funcionamento: segunda a sexta 09:00 às 19:00 | sábado 09:00 as 12:00)