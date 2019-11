O Chicken Bacon Onion, conhecido como CBO, era um dos lanches preferidos dos brasileiros no cardápio do McDonald’s. Ele deixou os cardápios de todo o Brasil em 2017, mas o apelo pela volta do sanduíche era tão grande que virou até meme na internet, com muita gente criando tags e brincando com o assunto nas redes sociais. Foi aí que a rede resolveu surpreender: atendendo aos pedidos, o CBO está de volta, mas por tempo limitado. Em Curitiba, são apenas seis restaurantes.

Com hambúrguer especial de frango e bacon picadinho sobre um pão quadrado, o lanche precisou ser substituído porque seus ingredientes pararam de ser produzidos no país. Apesar disso, o tempo passou e a saudade do sanduíche só aumentou. Os pedidos de volta cresceram tantos, com gente até fazendo drama: “nunca mais vou sorrir novamente enquanto o CBO não voltar”, que fizeram com que o McDonald’s amolecesse o coração.

+Leia também: Espetáculo de Natal do Palácio Avenida terá participação do público neste ano

A volta do CBO, de forma promocional, vai abranger 345 restaurantes da rede no país. No Paraná são 14 e em Curitiba apenas seis. Junto disso, o McDonald’s criou também uma campanha, que brinca justamente com os pedidos do público pelo retorno do sanduíche. Assista ao vídeo:

“A gente sabe bem o sentimento quando bate aquela #FomeDeMc, então fizemos de tudo para tentar atender esse pedido. Chegou a hora de preencher esse vazio no estômago que tem o formato do CBO. Não foi nada fácil, mas finalmente vamos ter uma chance de matar essa saudade”, explicou João Branco, Chief Marketing Officer do McDonald’s no Brasil.

+Leia também: Dono de sucessos como ‘My Sacrifice’, ex-vocalista do Creed se apresenta em Curitiba

O famoso pão quadrado, molho CBO, frango empanado, cebola crispy, alface, bacon e queijo Cheddar vai ser vendido a partir de R$29,90 no combo. Mas olha: os fãs vão ter que correr, porque embora o McDonald’s não diga por quanto tempo, o sanduíche não vai ficar para sempre no cardápio, pelo menos não por enquanto.

Em Curitiba, como dissemos, são seis restaurantes: o Batel Drive, que fica na Avenida Nossa Senhora Aparecida, 170 – Seminário, o do Cabral (que fica na Avenida Munhoz da Rocha, 513 – Cabral), o do Portão (que fica na Rua Sylvio Zeny, 134 – Portão), o Drive Barigui (na Rua Gen. Mário Tourinho, 2350 – Matriz), o do Shopping Estação (que fica na Avenida 7 de Setembro, 2775 – Centro) e o do Shopping Palladium (na Avenida Presidente Kennedy, 4121 – Portão). Para saber os restaurantes que estão vendendo o famoso sanduíche, acesse o site da rede.

*Durante a comercialização do sanduíche, nos restaurantes participantes, o McFish estará indisponível e retornará em breve.