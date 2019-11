Acontece, neste sábado (9) e domingo (10), mais uma edição do já tradicional Festival da Coxinha de Curitiba. O evento acontece sempre das 11h às 18h, na Praça Afonso Botelho, também conhecida como Praça do Athletico, no bairro Água Verde, e traz em seu cardápio algumas opções inusitadas, como coxinha vegana de jaca.

As barraquinhas também irão servir o tradicional salgado com recheio de franco com catupiry, além de outras opções, como coxinha de costela, carne seca, com curry e a famosa coxinha de farofa da Lapa. As coxinhas doces também estão garantidas, em diversos sabores, como Nutella, brigadeiro, morango, uva, prestígio e romeu & julieta.

O evento ainda terá hambúrgeres, tapioca, chopes, tortas e muito mais. Haverá também um espaço pet friendly, com coxinha para cachorros e massagem para os pets. A entrada é gratuita – os visitantes só pagam o que consumirem e os salgados serão vendidos pelos valores de R$ 5 a R$ 20.