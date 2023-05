Beyoncé e Jay-Z compram mansão mais cara da Califórnia; Conheça!

Mais um novo recorde para o casal Carter. Beyoncé e Jay-Z compraram a mansão mais cara da história da Califórnia, estipulada no valor de US$ 200 milhões, o equivalente a R$ 993 milhões. O imóvel, que fica em Malibu, foi projetado pelo arquiteto japonês Tadao Ando, que venceu em 1995 o prêmio Pritzker, um dos mais importantes da arquitetura. Com aproximadamente 2.800 m2, a casa ficou pronta em 2014 e supostamente demorou mais de dez anos para ser finalizada.

O vendedor da mansão é Bill Bell Jr., filho do famoso escritor de novelas, William J Bell. O herdeiro é considerado um dos maiores colecionadores de arte do mundo e comprou a mansão no final de 1990.

A casa com o formato em L foi listada como privada, sendo assim, não se sabe ao certo o número de quartos e ambientes presentes no imóvel, mas sabe-se que deve ser a altura do casal de cantores. O imóvel possui vista para o Pacífico com detalhes que sobressaem como um grande gramado em ambos os lados e quase 3,5 hectares, contando com a praia particular, duas piscinas e fontes zen. O estilo mescla modernidade em concreto e vidro e minimalismo.

Veja que incrível

Novidade! Antiga churrascaria virou nova atração gastronômica de Curitiba Ja achou cada coisa… “Garimpeiro de Curitiba” busca de pequenos tesouros Só coisa boa! Rainha dos queijos! Armazém em Curitiba é um achado!