O apresentador Manoel Soares, dos programas ‘Encontro com Patrícia Poeta‘ da TV Globo e do ‘Papo de Segunda‘ do GNT, deixou a Globo nesta sexta-feira (30). Com a saída de Soares, os dois programas vão passar por mudanças.

A apresentadora Patrícia Poeta entra de férias na próxima segunda-feira (03) e, até a sua volta, o programa será comandado por Tati Machado e Valeria Almeida, que já fazem parte da apresentação do ‘Encontro’.

Segundo nota da emissora, o programa da GNT Papo de Segunda vai passar a ser liderado, a partir da semana que vem, por João Vicente de Castro.

