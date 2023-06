Como foco nas férias escolares de julho, o Restaurante Madalosso, um dos maiores da América Latina, atração turística de Curitiba, recebe no próximo mês o The Big Circus. A inédita atração, instalada no estacionamento do restaurante, vai funcionar a partir desta sexta-feira (30) e ficará em cartaz durante todo o mês de julho.

+ Veja mais: Tradicional shopping de Curitiba terá mega expansão; Tudo o que sabemos até agora!

O espetáculo conta com tudo de mais circense, como palhaços, malabaristas, equilibristas, o famoso globo da morte e o mundo dos dinossauros, com um T-Rex de mais de 9 metros de altura. “Tudo isso unido a um ambiente alegre e com muita diversão, que encanta crianças e adultos por todos os lugares que passam”, diz o comunicado da empresa.

As apresentações acontecem as segundas, quartas, quintas e sextas-feiras, sempre às 20h30. Aos sábados, domingos e feriados serão três sessões: às 16h, 18h e 20h30.

+ Veja também: “O sentimento é de humilhação”, revela investigador sobre disparidades de salário

Os ingressos para adultos vão de R$30 à R$70 e de R$15 à R$35 para crianças, dependendo do setor escolhido, e estão disponíveis para compra na plataforma Sympla.com. Os organizadores aconselham a reserva antecipada, para evitar filas e aproveitar o espetáculo sem se preocupar.

Oficinas

Além dos espetáculos, durante oito dias (10, 12, 13 e 14/07 e 17, 19, 20 e 21/07) serão realizadas oficinas para crianças de 5 a 12 anos que desejem viver uma experiência circense um pouco mais de perto. Serão turmas de até 30 alunos, com as modalidades de malabarismo, equilíbrio, bambolê e tecido, sempre das 15h às 16h, ao custo de R$ 25 (+ taxa).

O Restaurante Família Madalosso fica na Av. Manoel Ribas, 5875, Santa Felicidade. Os ingressos podem ser adquiridos neste link.

Você já viu essas??

O que são?? Novo mobiliário urbano instalado nas praças de Curitiba chama atenção Negar comida? Importante rua de um dos bairros mais populosos de Curitiba tem novo sentido Luto Padre morre em feijoada na região de Curitiba e deixa fiéis e comunidade comovidos