Uma das atrações principais do The Towns, festival dos mesmos produtores do Rock in Rio, que acontece em São Paulo entre o mês de setembro, Post Malone também fará show em Curitiba, na Pedreira Paulo Leminski, no dia 1º de setembro.

O cantor norte-americano vem ao Brasil com a turnê “If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying” com hits que marcaram sua carreira, como “Rockstar”, “Psycho” e “Better Now”, como também as músicas de seu próximo álbum, “Austin”, com estreia prevista para o dia 28 de julho.

A venda dos ingressos será aberta ao público nesta sexta-feira (30), às 10h no site oficial do Eventim, e às 12h na bilheteria oficial localizada no Estádio Couto Pereira (R. Amâncio Moro – Alto da Glória). Os ingressos custam a partir de R$ 325,00.

Vale lembrar que Post Malone foi uma das atrações do Rock in Rio, o artista veio ao Brasil no dia 3 de setembro de 2022 com a turnê “Twelve Carat Tour”.

Serviço

Post Malone em Curitiba

Quando: 1º de setembro (sexta-feira)

Horário abertura dos portões: 16h

Horário do show: 21h

Local: Pedreira Paulo Leminski

Endereço: R. João Gava, 970 – Abranches, Curitiba – PR

Ingressos: a partir de R$ 325,00 no site do Eventim

Preços:

PISTA – R$ 325,00 – meia entrada e R$ 650,00 inteira

CAMAROTE- R$ 390,00 – meia entrada e R$ 780,00 inteira

PISTA PREMIUM- R$ 445,00 – meia entrada e R$ 890,00 inteira

Bilheteria Oficial – sem taxa de serviço

Quando: 30 de junho (sexta-feira), das 12h às 17h.

Onde: Bilheteria 1, no Estádio Major Antônio Couto Pereira

Endereço: Rua Amâncio Moro – Alto da Glória, Curitiba – PR

