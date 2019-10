“Eu nunca quis ter uma carreira muito longa como cantora”, assim definiu Anitta sobre como tem lidado com sua vida profissional e dando indícios de que o que vem por aí pode ser muito mais diferente do que imaginamos. A resposta, dada à Tribuna do Paraná, veio nesta quarta-feira (30), durante a participação da cantora carioca no evento Meeting de Empreendimento, em Curitiba, em que Anitta veio para mostrar um outro lado seu: a versão empreendedora e responsável pelos seus próprios negócios.

+Leia também: Gretchen não quer voltar a morar no Brasil: ‘Não tem condições’

Até o fim deste ano, Anitta tem o plano de lançar um novo projeto, batizado de Brasileirinha e que pode ser mais especial do que os fãs estejam imaginando. Entre as músicas do novo projeto está a canção Some que Ele vem Atrás, com Marília Mendonça, que as duas cantaram pela primeira vez nesta terça-feira (29), no Prêmio Multishow. Mas o que virá depois desse projeto é o que vai impactar.

Em suas redes sociais, Anitta divulgou que o ano de 2020, para ela, não vai ser comum. Durante a participação no evento de empreendedorismo em Curitiba, Anitta comentou que, na virada do ano, deve divulgar o que vem por aí, mas já dando indícios de que possa haver, pelo menos, uma pausa na carreira artística. “Na virada do ano, vou comunicar uma decisão que impacta na minha vida como Anitta e como Larissa [nome de batismo da cantora]”, disse ela.

+Leia também: Caio Castro faz dieta ‘de proteínas’ pra viver boxeador em novela

À Tribuna do Paraná, Anitta deu um pouco mais de explicações e disse que tem aproveitado muito o momento, que acredita ser o mais certo possível. “Nunca quis ter uma carreira muito longa como cantora, sempre quis parar no meu auge e é um desejo que eu tenho”, comentou a cantora.

Embora ainda não tenha dito com todas as palavras o que virá por aí, Anitta completou insinuando que pode, sim, parar. “Hoje eu já conquistei tudo que eu desejava na minha vida, na minha carreira. Então, estou numa fase de experimentar, de me divertir, de desfrutar, é isso”. Veja a entrevista completa:

+Leia também: ‘Cheguei já metendo os pés na mesa’, brinca Evaristo Costa em visita à CNN Brasil

Novo projeto

Brasileirinha, o novo projeto de Anitta, é o primeiro grande trabalho musical lançado pela cantora somente em português depois de vários outros projetos feitos ao longo destes anos, como Kisses, que trouxe a carioca em vários idiomas. O vídeo divulgado sobre este projeto mostra Anitta se preparando para uma coletiva de imprensa, mas ela não finaliza sobre o que virá no ano que vem. Antes de encerrar, Anitta diz que o ano de 2020 vai ser diferente, mas que “antes vai deixar um presente para os fãs brasileiros”.

O que virá? Será que Anitta vai parar? Teremos que esperar para ver. Com milhares de seguidores e a conquista de números exorbitantes em sua carreira, a cantora de Honório Gurgel realmente já conquistou muito e foi muito além do que talvez até ela mesma imaginava, com carreira internacional, inúmeras parcerias de peso como, por exemplo, Madonna. Se, para ela, é o momento certo para uma decisão bombástica como essa, certamente tem noção de que suas conquistas foram muito além do que planejava.