Gretchen não tem planos de voltar a residir no Brasil. “Venho ao Brasil trabalhar, visitar a família e ver meus fãs”, declarou durante cerimônia da Premiação Multishow nesta terça-feira, 29, no Rio de Janeiro. A cantora vive atualmente entre França e Portugal, mas a família fica em solo português.

“Minhas filhas estão muito bem ambientadas lá. Não tem condições de eu vir morar aqui. Meu marido é de lá (Portugal) também”, explicou.

Carlos Marques, esposo de Gretchen, é de Portugal. Ela deve voltar ao País apenas em dezembro para acompanhar o nascimento do filho de Thammy Miranda e Andressa Ferreira.

“Eu fiz uma brincadeira dizendo que estava muito caro morar no exterior para uma campanha publicitária e as pessoas acreditaram”, esclareceu a cantora.

Sobre planos para o futuro, além de shows esporádicos e o trabalho como influenciadora digital, Gretchen pretende investir na carreira de palestrante.

“Já comecei a trabalhar assim. Em novembro, tenho palestra em Gramado (Rio Grande do Sul). Tenho trabalhado muito para ir por este caminho. Ter me tornado rainha dos memes me ajudou a fazer mais campanhas publicitárias também”, disse.