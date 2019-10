Caio Castro, que vive o lutador de boxe Rock em A Dona do Pedaço revelou em entrevista ao GShow como foi sua preparação para o papel. Além de caprichar nos exercícios, o ator diz ter adotado uma rotina de atleta, que incluía uma dieta específica, composta por nada menos do que dois quilos de proteínas por dia. “A dieta é restrita. Não vou falar que é legal, mas sou um cara que já me alimento muito bem, 90% da comida de casa vem de uma fazenda perto. A diferença é que tive que dobrar minha quantidade de proteína. Tem dia que não consigo bater o meu mínimo de comer dois quilos de proteína por dia, tem que beber quatro litros e meio de água e também não consigo”, entregou Caio.