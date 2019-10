Sensação do pagode e da música romântica da atualidade, Dilsinho retorna à Curitiba para primeira edição do CWB Sunset. Um projeto inédito com muita música, gente bonita e muita festa. O evento vai ser neste sábado (2), a partir das 15h, no ReConcert. A ideia é trazer um ambiente alto astral para uma tarde de festa.

Dilsinho gravou seu primeiro DVD, Terra do Nunca, no Rio de Janeiro, onde recebeu convidados como Ivete Sangalo, Luan Santana, Ferrugem, Sorriso Maroto, Mumuzinho e Kevinho. A proposta da gravação foi transmitir aos fãs que é possível acreditar nos seus sonhos e se empenhar para fazê-los acontecer.

O projeto conta com faixas inéditas como Péssimo Negócio, Santo Forte, com participação de Luan Santana, Controle Remoto, Telecine e faixas que o consagraram como Refém, 12 Horas, Trovão, entre outras. “O projeto Terra do Nunca é a realização de um sonho meu e dos meus fãs. A energia da gravação é algo inexplicável, estávamos realizando um grande sonho naquele momento, recebendo fãs, amigos, família, artistas e todos eles fazem parte do sucesso que estamos conquistando ao longo dos anos”, comenta Dilsinho.

Para o show no ReConcert, o cantor preparou um repertório especial que contempla tanto esses sucessos presentes no DVD “Terra do Nunca” quanto os sucessos nacionais que estão na boca do povo. O evento vai ter ainda o show do rapper PK, ex-integrante do grupo Class A, que já alcançou mais de 35 milhões de views no Youtube com o vídeo de Quando a Vontade Bater e, recentemente, lançou música com a cantora Ludmilla, Do Jeito que Tu Gosta. Também se apresentam as atrações locais: Lemmy Kilmister, A Festinha e Makinada.

Serviço

CWB Sunset com Dilsinho e PK

Quando: 02 de novembro de 2019 (sábado)

Onde: Reconcert – Usina5 – R. Constantino Bordignon, 5 – Prado Velho

Horário do evento: 15h

Ingressos: a partir de R$ 62 (R$ 50 do ingresso, mais R$ 12 de taxa), venda pelo Eventim.