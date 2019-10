Com bom humor, Evaristo Costa usou as redes sociais nesta segunda-feira, 28, para compartilhar uma foto na qual aparece em cima de uma das mesas da CNN Brasil, em São Paulo. “Cheguei já metendo os pés na mesa! Visitando a CNN Brasil”, escreveu o jornalista na legenda da imagem no Instagram.

A foto foi compartilhada pelos fãs nas redes sociais. Evaristo Costa irá apresentar uma espécie de revista eletrônica, programa que mistura jornalismo com entretenimento. A atração será feita direto dos estúdios da CNN em Londres, no Reino Unido.

Em junho passado, o nome de Evaristo Costa foi confirmado como um dos contratados da CNN Brasil, junto com outros ex-funcionários da Globo como Monalisa Perrone, Phelipe Siani, Mari Palma e William Waack.