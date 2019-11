O dia D para a permanência do técnico Tiago Nunes pode ser nesta terça-feira (5). Assediado pelo Corinthians, que demitiu no final de semana o técnico Fábio Carille, o treinador atleticano se reuniu na noite desta segunda-feira (4) com o presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, Mário Celso Petraglia, ouviu a proposta e deve dar sua resposta ou fazer uma contraproposta nas próximas horas.

Segundo o jornalista Juca Kfouri, o comandante rubro-negro já teria aceitado a proposta do clube paulista. A pedida inicial teria sido de mais de R$ 1 milhão por mês, mas o treinador teria se encaixado na realidade do Timão e vai levar quatro auxiliares para trabalhar. Há um desejo de que ele vá ainda esse ano, mas Nunes deve terminar o Brasileirão pelo Furacão.

Como já era esperado, o Corinthians veio com tudo para tentar tirar Tiago Nunes do Athletico. Teria oferecido um salário que agradou muito o treinador, mas um contrato somente até dezembro de 2020. Já o Furacão ofereceu um vínculo mais longo, que duraria até dezembro de 2021.

Além disso, a questão salarial e a multa rescisória, que não foram bem alinhadas na primeira conversa entre ele e Paulo André, executivo de futebol, e Márcio Lara, vice-presidente do clube, foram refeitas na conversa com Petraglia. O salário oferecido foi dentro da realidade do clube e um valor de multa foi definido.

Assim, a partir de agora, a decisão está nas mãos do técnico, que ficou de conversar com seu representante e, sobretudo com a sua família. A opinião da esposa do treinador, Fernanda, vai pesar muito na decisão final.

+ Confira a classificação completa do Brasileirão!

Até mesmo por isso, torcedores do Furacão encontraram a mulher dele nas redes sociais e mandaram inúmeras mensagens implorando pela permanência de Tiago. Comandante do Athletico nas conquistas recentes da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, o técnico é considerado um dos mais importantes da história do clube.