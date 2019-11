Os próximos dias serão decisivos para o futuro do técnico Tiago Nunes no Athletico. O treinador deve, enfim, ter uma conversa definitiva com o presidente do Conselho Deliberativo, Mário Celso Petraglia, para encaminhar sua permanência ou saída do Furacão para o próximo ano. Na hora da verdade, diversos aspectos podem pesar para ele renovar seu contrato ou optar por novos desafios a partir de 2020.

Desde o ano passado, Tiago Nunes tem acumulado conquistas importantes e chamado a atenção pelo bom trabalho desempenhado no Rubro-Negro. Nos últimos meses virou rotina seu nome ser especulado sempre que um treinador de um grande clube do futebol brasileiro é demitido. Com a saída de Fábio Carille do Corinthians no domingo, o assédio do clube paulista deve ser grande para que o atual comandante atleticano seja o treinador da equipe em 2020.

Por isso, a conversa com o Athletico vai acontecer nos próximos dias. Depois de ficar quase 50 dias internado, Petraglia saiu do hospital e Tiago deu o prazo para resolver sua situação ainda nesta semana. Valores de uma nova negociação e o tempo de contrato podem pesar para que ele decida ficar, sobretudo porque o Corinthians deve oficializar uma proposta tentadora. A tendência é de que haja a exigência para o acerto de dois anos de contrato.

As informações da imprensa paulista dão conta que o Timão gostaria de contar com o técnico agora, ainda antes do término do Brasileirão. Até porque o time ainda luta por uma vaga na Libertadores. Mas o treinador tem falado sempre que pretende cumprir seu contrato com o Furacão até o final do Campeonato Brasileiro. No entanto, se as conversas com a diretoria não caminharem, ele pode mudar de ideia.

Depois da vitória por 1×0 sobre o CSA, na Arena da Baixada, o treinador já avisou que a opinião da sua esposa, Fernanda, vai pesar bastante na sua decisão. Sua família está adaptada à cidade e ele espera do seu segundo filho. A gravidez foi descoberta há pouco tempo, por isso, se sair do Rubro-Negro, será para outro clube do futebol brasileiro.

Tiago Nunes é hoje ídolo do Athletico. Tornou-se, com as recentes conquistas da Copa Sul-Americana e da Copa do Brasil, o maior técnico da história do clube. Essa gratidão que tem pelo Furacão, que o projetou para o cenário do futebol nacional e internacional, pode ser outro fator importante na escolha pela permanência.

Porém, outros fatores podem também pesar na balança para buscar novos desafios a partir do ano que vem. O treinador não esconde de ninguém que está extenuado pelas funções que acumula no Rubro-Negro. Além de ser o comandante do time em campo, atua também como uma espécie de coordenador do departamento de futebol do clube.

Até mesmo por isso, nos últimos tempos, houve um certo desgaste entre ele e o executivo de futebol do Athletico, Paulo André, que recentemente se aposentou dos gramados para trabalhar na diretoria. Há alguma divergência na forma de trabalho e, então, as arestas terão que ser aparadas para que o treinador possa renovar seu contrato com o Furacão.

