Com a possibilidade de perder Tiago Nunes, o Athletico vem monitorando, nos últimos meses, o técnico e ex-zagueiro do clube, Paulo Pezzolano, que está atualmente no Liverpool, do Uruguai. Com passagem pelo Furacão em 2006, quando atuou ao lado de Paulo André, atualmente diretor executivo rubro-negro, o treinador uruguaio pode vir primeiro para o time de aspirantes para a disputa do Campeonato Paranaense do ano que vem.

Pezzolano tem apenas 36 anos e as conversas com o Furacão já teriam sido iniciadas. Paulo André, inclusive, teria ido ao Uruguai para começar as tratativas com o treinador. Seria uma aposta do Rubro-Negro, já que a carreira do técnico começou no ano passado no próprio Liverpool onde está até hoje.

Mesmo assim, esse tipo de risco é recorrente no Athletico, sobretudo no comando do presidente Mário Celso Petraglia. No entanto, a tendência mesmo é de que Paulo Pezzolano venha para comandar o time de aspirantes. O bom relacionamento com Paulo André pode facilitar sua chegada.

Desta forma, o indício é grande de que Rafael Guanaes não será o treinador da equipe no Campeonato Paranaense. Embora tenha sido campeão do Estadual deste ano, o técnico não é o nome preferido da diretoria para seguir no cargo. Guanaes, no entanto, segue normalmente no clube, só que à frente do time sub-19.

