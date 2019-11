O presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, Mario Celso Petraglia, deve voltar oficialmente ao dia a dia do clube nesta segunda-feira (4) e já terá algumas pendências para resolver. Talvez a principal delas é a renovação do contrato do técnico Tiago Nunes para a próxima temporada. Mas não será apenas isso. O mandatário atleticano tem outras pendências. Entre elas a definição do planejamento para o Campeonato Paranaense, contratações e renovações do elenco, além da eleição presidencial, que será realizada no mês que vem.

Por ora, o grande desafio de Petraglia é garantir a permanência do treinador para 2020. O comandante do Furacão deve receber o assédio de outros grandes clubes do futebol brasileiro e deu o prazo para sentar para conversar com o cartola nesta semana. O Corinthians, depois de demitir Fábio Carille, tem em Tiago o nome preferido para assumir a equipe para o ano que vem.

As conversas já iniciaram na semana passada, mas Petraglia pediu para resolver pessoalmente com o técnico essa questão. O que pode pesar é o lado financeiro, já que o Corinthians deve fazer uma proposta tentadora. Além disso, o treinador deve pedir um contrato de pelo menos dois anos com o Rubro-Negro.

Além disso, o dirigente terá mais situações para resolver. Depois que definir a permanência ou não do técnico, vai sentar com o restante da diretoria para decidir renovações e contratações. Alguns nomes estão sendo analisados para reforçar o Athletico, mas a prioridade é garantir algumas permanências de jogadores que estão com seus contratos se encerrando neste ano. Casos do zagueiro Pedro Henrique, do volante Camacho, do lateral-direito Madson, do meia-atacante Thonny Anderson e do atacante Marco Ruben.

O planejamento para o Campeonato Paranaense também deve ser colocado em pauta nos próximos dias. O Furacão jogará o Estadual novamente com seu time de aspirantes. Jovens valores serão experimentados no primeiro trimestre, mas resta saber quem será o comandante do time. O ex-jogador e agora técnico Paulo Pezzolano, que defendeu o Rubro-Negro em 2006 e atualmente está no Liverpool, do Uruguai, tem conversas adiantadas para comandar a equipe atleticana.

Por fim, nos próximos dias Petraglia deve definir a chapa da situação que vai concorrer à presidência do clube para o próximo triênio. A eleição está marcada para o dia 14 de dezembro e deve ser mais uma vez o cartola quem vai montar o grupo de trabalho que comandará o Rubro-Negro a partir do ano que vem. Dificilmente haverá um bate-chapa e a atual gestão deve seguir no comando para os próximos três anos.