O presidente do Conselho Deliberativo do Athletico, Mário Celso Petraglia, depois de quase 50 dias internado, teve alta na tarde deste domingo (3) e já está na cidade de Curitiba. O cartola, no entanto, não esteve presente no duelo contra o CSA, pelo Campeonato Brasileiro. A informação ainda não foi oficializada pelo Furacão, mas, foi confirmada pela reportagem da Tribuna do Paraná.

+ Leia mais: Acidente com torcedores do Grêmio termina em tragédia no RS

Assim, a partir de agora, alguns assuntos pendentes poderão ser resolvidos com a saída de Petraglia do hospital. Entre os principais está a renovação do contrato do técnico Tiago Nunes, que vem sendo sondado por vários clubes e deve receber proposta do Corinthians, que demitiu Fábio Carille neste domingo depois da derrota para o Flamengo, no Maracanã.

+ Confira a tabela e a classificação do Brasileirão!

Mário Celso Petraglia foi internado às pressas no dia 17 de setembro, véspera da grande final da Copa do Brasil, por conta de uma obstrução intestinal. Operado, o cartola apresentou complicações e precisou ser transferido para um hospital em São Paulo. Passou por novas cirurgias e acabou deixando o hospital neste domingo.