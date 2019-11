Um ônibus que levava um grupo de torcedores do Grêmio para Porto Alegre se chocou contra um furgão no km 209, na manhã deste domingo, na região de Tio Hugo-RS. O motorista do furgão morreu no local e mais de 40 pessoas ficaram feridas. Os gremistas viajavam para assistir ao clássico contra o Internacional, válido pelo Brasileirão.

De acordo com informações da Polícia Rodoviária Federal, o motorista do furgão invadiu a faixa contrária e se chocou de frente com o ônibus. O veículo onde estavam os torcedores acabou caindo em um barranco. Quatro torcedores ficaram em estado grave.