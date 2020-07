Um dia antes do duelo contra o Cianorte, neste sábado (18), fora de casa, em partida que marca a retomada do Paranaense, o Operário divulgou que o técnico Gerson Gusmão e o supervisor Tiago Alencar testaram positivo para coronavírus.

Os testes foram feitos na última quarta-feira (15), mas os resultados saíram nesta sexta-feira (17). Ou seja, ambos trabalharam com o restante do elenco no período entre o teste e seu resultado.

A assessoria do Fantasma confirma que eles estiveram normalmente no clube neste período, mas asseguram ambos seguiram todas as orientações e protocolo de distanciamento, uso de máscara e higienização.

Ainda segundo o clube, os dois profissionais encontram-se assintomáticos e em isolamento social.

Com isso, Gusmão e Alencar não viajarão para Cianorte com o restante do grupo, nesta sexta. O Fantasma será comandado pelo auxiliar-técnico, Diego Albrecht, na partida de ida das quartas de final.

“O Operário está seguindo todos os protocolos definidos pela CBF, FPF, Secretaria de Saúde do Paraná e prefeitura de Ponta Grossa e prezando pelo bem estar de todos”, diz o clube.

Paralisado desde 15 de março, o Paranaense teve autorização para a retomada nesta semana, após a retirada de restrições do governo estadual em meio à pandemia de coronavírus.

