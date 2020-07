Após quatro meses longe dos gramados, o Paraná se prepara para a retomada do Campeonato Paranaense. No próximo domingo, o Tricolor faz o primeiro jogo das quartas de final do Estadual, diante do Coritiba, às 16h, no Estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa.

Para a partida, a tendência é que o técnico Allan Aal mantenha uma base do time que vinha sendo utilizada nos principais jogos do Paranaense e também nas fases iniciais da Copa do Brasil.

A grande novidade no Tricolor será o retorno do goleiro Alisson. Recuperado de uma lesão na face, o arqueiro retoma a posição. Com isso, Marcos ficará no banco de reservas.

Os reforços anunciados não poderão entrar em campo, pois não é possível inscrever novos atletas. No momento, o Paraná confirmou as chegadas do lateral-direito Toninho e dos zagueiros Hurtado e Salazar. O lateral-esquerdo Jean Victor e o atacante Bruno Gomes treinam com o elenco, mas ainda não foram anunciados.

Assim, o Paraná deve ir a campo com Alisson; Paulo Henrique, Thales, Fabrício e Juninho; Carlos Dias, Kaio e Renan Bressan; Marcelo, Thiago Alves e Raphael Alemão.

