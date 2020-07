O Athletico está realizando os últimos preparativos para o retorno do Paranaense. O Furacão irá enfrentar o Londrina, pelas quartas de final da competição. Mas o que mudou na equipe titular atleticana nestes mais de 100 dias de parada por causa do coronavírus?

A rádio Banda B divulgou na última quarta-feira (15) um esboço da equipe montada pelo técnico Dorival Júnior para o retorno do futebol. Em relação ao time principal rubro-negro que entrou em campo contra o Colo-Colo, no dia 11 de março, pela Libertadores, o que mais chama atenção é a mudança no sistema defensivo.

No gol, sai Jandrei e volta Santos, recuperado de lesão. Na lateral-direita, enquanto Adriano jogou como titular no Chile, para a volta do Estadual a disputa está entre Jonathan e Erick. Já na zaga sai Robson Bambu, negociado durante a pandemia, para a entrada de Lucas Halter.

Por fim, no meio de campo, a disputa atual está entre Marquinhos Gabriel e Bruno Leite. No Chile o titular foi o Erick, com o Marquinhos Gabriel entrando no decorrer da partida.

O provável time titular do Athletico para enfrentar o Londrina deve ser: Santos, Erick (Jonathan), Thiago Heleno, Lucas Halter e Marcio Azevedo; Wellington, Léo Cittadini, Marquinhos Gabriel (Bruno Leite) e Nikão; Carlos Eduardo e Guilherme Bissoli.

Para efeito de comparação, o time do Athletico que enfrentou o Colo Colo foi formado por: Jandrei; Adriano (Vitinho), Robson Bambu, Thiago Heleno e Márcio Azevedo; Wellington, Erick (Marquinhos Gabriel), Léo Cittadini e Nikão; Bissoli e Carlos Eduardo (Jajá).

