O Londrina deve brigar até o fim da Série B do Campeonato Brasileiro para não ser rebaixado à terceira divisão. O Tubarão fez mais um jogo ruim e perdeu para o Paraná Clube por 1×0, na noite de segunda-feira (28), na Vila Capanema, e segue próximo da zona de rebaixamento. O técnico Mazola Júnior considerou o resultado injusto e afirmou que o Tubarão merecia sair de Curitiba pelo menos com o empate.

“O Londrina fez um jogo aceitável pelas dificuldades que temos. Tive que substituir o Bianqui, senão íamos ficar com um homem a menos. Eu fico frustrado, chateado pelo resultado, porque merecíamos pelo menos um ponto aqui em Curitiba”, avaliou o treinador.

O Paraná dominou o Londrina e criou suas principais chances em bolas paradas. O Tubarão falhou nesse quesito e voltou a ter problemas no ataque. Mazola admitiu as falhas, mas enalteceu a qualidade do time paranista, que voltou a brigar por uma vaga no G4 da Série B.

“A gente sabe das dificuldades que temos no último terço do campo. O time se portou bem nesse aspecto. Taticamente fomos perfeitos. O César fez duas defesas e não podemos esquecer que o Paraná está lutando pelo acesso, não é qualquer time. Eles têm mais qualidade no banco para fazer as substituições. Estou muito chateado pelo resultado e pela bola defensiva, mas conforta a apresentação que tivemos diante de um time que briga pelo acesso”, prosseguiu.

Mesmo com a derrota, o Alviceleste não pode entrar na zona de rebaixamento nessa rodada. Mas tem um compromisso difícil fora de casa diante do Atlético-GO, em Goiânia, na semana que vem. Momento, segundo o técnico, de união para que o time não sinta a pressão e possa sair do sufoco.

“O momento agora é de tranquilidade. O time precisa disso e a garotada tá demonstrando que sente bastante a pressão. Até alguns mais experientes sentem. Então, é ter calma, temos a semana para trabalhar e depois temos quatro jogos em 15 dias. Decisões que teremos que ter serenidade, fechar bem o grupo no nosso CT e trabalhar bem em todos os aspectos. Não podemos entrar na pilha de pressionar, porque são esses jogadores que vão resolver a situação”, concluiu Mazola Júnior.

