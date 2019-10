Foi na base de transpiração que o Paraná Clube interrompeu a sequência de derrotas na Série B do Campeonato Brasileiro e bateu o Londrina por 1×0, na noite de segunda-feira (28), na Vila Capanema. Resultado que trouxe alívio e que recolocou o time paranista de vez na luta pelo acesso à primeira divisão. O lateral-esquerdo Guilherme Santos ressaltou a dificuldade da segunda divisão neste momento, mas destacou a importância da conquista dos três pontos.

“Conseguimos esse resultado. Todo mundo sabe que a competição é muito difícil, que a gente entra para trabalhar e dar o melhor, mas às vezes não sai. A gente trabalha todo dia para fazer o melhor e fomos coroados com a vitória. É continuar trabalhando e ver o que Deus tem para nós na competição”, cravou o jogador.

Diante do Tubarão, o duelo foi praticamente de ataque contra defesa. O Tricolor encarou um adversário retrancado e que veio disposto a voltar para o Norte do Estado com pelo menos um pontos na bagagem. Dificuldade que foi recompensada já na reta final, com o gol marcado pelo zagueiro Rodolfo, aos 36 minutos do segundo tempo.

“Com certeza eles vieram para fazer um jogo amarrado. Falaram com a arbitragem o jogo inteiro e tentando segurar. Graças a Deus conseguimos essa vitória em um jogo muito difícil dentro de casa”, arrematou Guilherme Santos.

O lateral foi o único jogador que falou após a partida. Há três jogos os atletas não têm falado com a imprensa por conta dos salários atrasados. Quando se deu conta, o camisa 6 parou de falar. Os outros jogadores não pararam para falar com os jornalistas presentes na Vila Capanema.