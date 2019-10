O Paraná Clube segue vivo na luta pelo acesso à primeira divisão. Foi no sufoco, sobrou emoção, mas o Tricolor venceu o Londrina por 1×0, na noite desta segunda-feira (28), na Vila Capanema, chegou aos 47 pontos e subiu para a sexta colocação na classificação da Série B do Campeonato Brasileiro, ficando apenas a um ponto do Coritiba, quarto colocado na tabela. Ainda com toda rodada para ser disputada, o time paranista se prepara agora para o confronto direto diante do América-MG, terça-feira que vem, em Belo Horizonte.

Somente a vitória interessava para manter viva a chance de conquistar o acesso. Por isso, o técnico Matheus Costa mandou a campo um time bastante modificado e mais ofensivo. Os meias Matheus Anjos e João Pedro foram as principais novidades e, de fato, conseguiram dar mais movimentação ao setor de criação paranista. Assim, a equipe foi a dona das principais chances da primeira etapa.

A entrada de Matheus Anjos deixou o Paraná mais forte nas bolas paradas e a primeira chance veio dessa maneira. Aos seis minutos, o camisa 10 cobrou falta, Fernando Neto desviou de cabeça e César defendeu em cima da linha. O time paranista seguiu melhor, só que mesmo com mais posse de bola, não tinha a tranquilidade necessária para concluir melhor as jogadas.

O zagueiro Leandro Almeida teve duas chances, só que errou o alvo. Em uma delas, a bola explodiu no travessão. A resposta do Londrina veio somente aos 19. Felipe Vieira tabelou com Matheus Bertotto, bateu cruzado e Léo Passos não chegou a tempo para concluir.

Aos poucos, o Tricolor foi perdendo a intensidade. Já não conseguia pressionar tanto o Tubarão, que conseguiu equilibrar o duelo. Assim, o Alviceleste chegou perto de marcar aos 29. Léo Passos fez fila, passou por quatro marcadores, cruzou, mas Matheus Bertotto, livre na área, mandou para fora.

Judivan e Fernando Neto, lesionados, ficaram no vestiário. Pimentinha e Jhemerson entraram com a missão de municiar ainda mais o setor ofensivo do Paraná no segundo tempo. A pressão em busca do gol seguiu grande. Pimentinha deu mais velocidade pelos lados do campo. O primeiro gol do Paraná poderia ter saído aos sete minutos, mas o zagueiro Leandro Almeida, pela terceira vez, errou o alvo.

O gol paranista parecia ser questão de tempo e a melhor chance veio aos 11. Em boa trama ofensiva, Léo Príncipe chutou da entrada da área, César salvou e, no rebote, Jenison tentou e o goleiro do Tubarão fez outra grande defesa. Só que diante de tanta ofensividade, o Tricolor passou a dar mais espaços para o adversário. Aos 13, no contra-ataque puxado por Matheusinho, André Moritz recebeu livre na área, mas mandou por cima.

A confiança de que o primeiro gol sairia logo virou nervosismo com o passar do tempo. O Paraná já não conseguia ser consistente no ataque, sobretudo pelos erros técnicos cometidos. Assim, o Londrina, mesmo satisfeito com o empate, já tinha espaços para contra-atacar. Aos 25, depois do erro de João Pedro, Neris arrancou do meio de campo, chutou da entrada da área e Thiago Rodrigues fez grande defesa.

Diante da boa marcação do Alviceleste, Matheus Costa apostou na entrada de Vitinho na vaga de João Pedro. O Paraná, então, foi com tudo para cima. Aos 33, Pimentinha roubou a bola no ataque e, dentro da área, bateu colocado, mas a bola saiu por pouco.

De tanto insistir, o gol finalmente surgiu, aos 36, e de bola parada. Depois da cobrança de falta, Jenison brigou pela bola, Rodolfo se antecipou, e, ao ajeitar a bola, tirou o goleiro César da jogada, mandou para a rede e abriu o placar.

O jogo ficou aberto na reta final. O Londrina precisou abandonar a postura defensiva e sobraram espaços para o Tricolor. Jenison teve a chance de ampliar, mas acertou a trave. O Tubarão, até o fim, lutou pelo empate, mas prevaleceu a boa postura defensiva paranista, que garantiu a vitória na Vila Capanema.

Ficha técnica

SÉRIE B

2º Turno – 32ª Rodada

PARANÁ CLUBE 1X0 LONDRINA

Paraná Clube

Thiago Rodrigues; Léo Príncipe, Leandro Almeida, Rodolfo e Guilherme Santos; Luiz Otávio, Fernando Neto (Jhemerson), Matheus Anjos e João Pedro (Vitinho); Judivan (Pimentinha) e Jenison.

Técnico: Matheus Costa

Londrina

César; Alemão, Dirceu, Lucas Costa e Felipe Vieira; Matheus Bertotto (Uelber), Germano, Matheusinho e Matheus Bianqui (Neris); André Moritz (Higor Leite) e Léo Passos.

Técnico: Mazola Júnior

Local: Vila Capanema

Árbitro: Wagner Reway (Fifa-PB)

Assistentes: Eduardo Gonçalves da Cruz (MS) e Fabio Pereira (TO)

Gols: Rodolfo, 36 do 2º

Cartões amarelos: Rodolfo (PAR); Matheus Bianqui, Germano (LEC)

Renda: R$ 38.975,00

Público pagante: 2.589

Público total: 2.901