O Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) alertou aos consumidores que 14 marcas de café torrado (veja lista abaixo) foram desclassificadas para o consumo após a constatação de matérias estranhas e impurezas ou elementos estranhos, acima dos limites segundo a legislação vigente. Quatro destas marcas são paranaenses:

Lagobom – Lote 8

Paranaense – Lote não divulgado

Sansão – Dois lotes não divulgados

Castro – Lote 4

O alerta faz parte dos desdobramentos da Operação Valoriza, que contou com ações de fiscalização em todo o país entre os dias 18 e 28 de março de 2024, tendo sido coletadas 168 amostras de café no período.

Os produtos considerados impróprios para consumo deverão ser recolhidos pelas empresas responsáveis. A ação prevê a aplicação do recolhimento em casos de risco à saúde pública, adulteração, fraude ou falsificação de produtos.

Aos consumidores que caso tenham adquiridos esses produtos, o Mapa orienta que deixem de consumi-los, podendo solicitar sua substituição nos moldes determinado pelo Código de Defesa do Consumidor.

Além disso, o Ministério solicita que seja comunicado imediatamente pelo canal oficial Fala.BR, informando o estabelecimento e endereço onde foi adquirido o produto.

As fiscalizações de café torrado e moído no mercado interno é realizada pelo Departamento de Inspeção de Produtos de Origem Vegetal da Secretaria de Defesa Agropecuária.

Sobre o café considerado impróprio para consumo, as marcas Paranaense e Lagobom informaram que recolheram os lotes indicados pelo Ministério da Agricultura e Pecuária, segundo informações do G1.

A reportagem também buscou contato com as demais marcas, mas não obteve sucesso. O espaço segue aberto para a manifestação das empresas citadas.

