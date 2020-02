Thiago Alves foi o nome da vitória do Paraná, por 2×0, em cima do Palmas-TO, fora de casa, pela primeira fase da Copa do Brasil. Na noite desta quarta-feira (5), o meio-campo de 20 anos – promovido neste ano da base do Tricolor – assinalou os gols da partida, os primeiros com a camisa paranista. Afirmando que ainda tem muita ‘guerra’ pela frente na competição e que sabe o quanto o triunfo significou para o time, ele dedicou os gols à avó que faleceu no ano passado.

“Um jogo especial, que foi bom pro clube pela dificuldade. Vai ficar marcado na minha história”, explicou o atleta às rádios Transamérica e Banda B. No Paraná desde 2019, o atleta soma até aqui quatro jogos profissionais na equipe e, pela primeira vez em sua carreira, comemorou dois gols em uma única partida.

“Vim da base e profissionalmente é outra ‘pegada’. Estou evoluindo a cada jogo”, contou. O camisa 10, foi oportunista e balançou as redes após uma bola que foi entregue a ele pelo zagueiro do Palmas, aos 32 minutos do primeiro tempo, e, novamente, aos 24 do segundo, quando após um bate-rebate, conseguiu mandar um chute no ângulo e ‘fechar’ a conta. Por chegar à segunda fase da Copa do Brasil, o Paraná arrecadou R$ 1,19 milhão.

“Uma vitória importante. Cada jogo é uma guerra e no Paraná é assim. Mas tem muito jogo pela frente, nada de missão cumprida ainda”, falou.

O técnico Allan Aal contou que mesmo com pouco tempo de Thiago entre os profissionais, aposta muito no potencial do atleta. “É um jogador que estou trabalhando desde o início da temporada de maneira intensa e vem tendo evolução como atleta e ser humano. É um menino, jovem, mas vem dando uma resposta boa. Vamos fortalecendo e acreditando no trabalho dele”, detalhou o técnico.

Ao marcar o primeiro gol, Thiago Alves levou as mãos ao rosto, muito emocionado. À TV Anhanguera, ele explicou o motivo do choro: a avó Beatriz, com quem morava antes de vir a Curitiba.

“Minha avó era muito importante para mim. Ela faleceu no ano passado. Dedico esse gol a ela”, arrematou.

