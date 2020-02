Ainda no mercado em busca de reforços para a temporada, o Paraná Clube confirmou a chegada do zagueiro Everson. O jogador, de 22 anos, pertence ao Bahia, mas estava emprestado ao Portimonense, de Portugal, que repassou o acordo.

Em um primeiro momento, o atleta ficará no Tricolor até a metade do ano, mas pode prorrogar o vínculo até o final de 2020. Everson, inclusive, já está no CT Ninho da Gralha desde a semana passada.

Revelado pelo Bahia, o defensor pouco atuou pelo clube. Foram 21 jogos em quatro temporadas, até ser emprestado ao futebol português, onde atuou por mais quatro partidas.

Aos 22 anos, Everson pertence ao Bahia, onde pouco jogou. Foto: Felipe Oliveira/Divulgação/EC Bahia

Antes dele, o Paraná Clube já contratou outros 15 reforços para esta temporada. O último deles o meia Renan Bressan.

