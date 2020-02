Com necessidades financeiras, o Paraná entra em campo nesta quarta-feira para enfrentar o Palmas-TO, às 21h30, no estádio Nilton Santos, pela primeira fase da Copa do Brasil. O time paranista precisa apenas de um empate para avançar na competição.

O torneio mata-mata é a principal meta do Tricolor para esse início de temporada. O clube deve salários aos jogadores remanescentes e funcionários desde novembro do ano passado e a classificação para a fase seguinte ajudaria a sanar parte dos débitos passados.

Somente a participação rende R$ 540 mil, enquanto chegar à segunda fase acrescenta R$ 650 mil, totalizando R$ 1,19 milhão. Quem avançar enfrenta na segunda fase o vencedor do duelo entre Bahia de Feira e Luverdense.

Em relação ao time, o técnico Allan Aal pode fazer mudanças após o bom rendimento no empate pelo Estadual com a equipe principal do Athletico, no clássico do último final de semana. A comissão optou por utilizar uma formação mista e alguns jogadores tiveram desempenhos notáveis, como os jovens Carlos Dias e Thiago Alves, que podem ser surpresas na escalação.

Transmissão

Será possível acompanhar a partida pelo GloboEsporte.com. O internauta pode assistir de graça, necessitando apenas de um cadastro.

Ficha técnica

COPA DO BRASIL

1ª FASE

05/02/2020

PALMAS X PARANÁ CLUBE

Palmas

Jennerson; Grilo, Pierre, Brendo e Guilherme; Walney, Thiaguinho Accioli, Ryan e Accioli; Marlon e Elenilson.

Técnico: Alexandre Gomes

Paraná

Alisson; Paulo Henrique (Bruno), Thales, Fabrício e Juninho; Kaio (Carlos Dias), Kazu e Robson; Thiago Alves (Raphael Alemão), Andrey e Rodrigo Rodrigues.

Técnico: Allan Aal

Local: Estádio Nilton Santos, em Palmas

Horário: 21h30

Árbitro: Marco Aurélio Augusto Fazekas (MG)

Assistentes: Frederico Soares Vilarinho (MG) e Breno Rodrigues (MG)

