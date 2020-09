Quando contratado pelo Paraná Clube em junho, o zagueiro Salazar, 26 anos, no alto dos seus 2 metros de altura, chegava apenas para ser uma opção de reposição na equipe do técnico Allan Aal.

Com a zaga paranista fechada e entrosada com Thalles e Fabrício, ficava claro que o colombiano dificilmente seria titular de fato. Mas, veio então a negociação do zagueiro Thalles com o futebol turco e as portas se abriram de vez para o gringo.

A estreia segura na vitória frente ao Figueirense, em Florianópolis, fez com que o torcedor tivesse mais alívio, após a despedida de Thales. Na sequência, vieram bons jogos também contra América-MG e CRB, que fizeram com que Salazar se firmasse de vez entre os titulares.

Salazar e o técnico Allan Aal. Foto: Rui Santos/Paraná.

“É um jogador que trabalha muito e sabe onde quer chegar. Nós sabíamos que ele nos daria uma resposta e ele encaixou muito bem”, disse o técnico Allan Aal, após a vitória sobre o CRB, na última segunda-feira (14).

Salazar tem a grande chance da carreira

Com a camisa do Paraná, Salazar tem a grande oportunidade da carreira. É a primeira vez que o defensor chega a uma competição com mais visibilidade.

Revelado pelo antigo Expresso Rojo, da Colômbia, o gigante paranista já rodou por equipes brasileiras, mas sem emplacar e disputar grandes campeonatos. O zagueiro passou por Ceará, Camboriú, Barra-SC, Avaí, Prudentópolis, Batatais, Rio Branco e Andraus.

Conheça mais o zagueiro Salazar:

+ Mais do Tricolor:

+ Com reforços pontuais, Tricolor consegue manter time

+ Paraná fecha o retorno do meio-campo Vitinho para a Série B

+ Paraná acerta com Bruno Xavier e aumenta concorrência no ataque

A Tribuna precisa do seu apoio! 🤝

Neste cenário de pandemia por covid-19, nós intensificamos ainda mais a produção de conteúdo para garantir que você receba informações úteis e reportagens positivas, que tragam um pouco de luz em meio à crise.

Porém, o momento também trouxe queda de receitas para o nosso jornal, por isso contamos com sua ajuda para continuarmos este trabalho e construirmos juntos uma sociedade melhor. Bora ajudar?