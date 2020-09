Na liderança da Série B, com 20 pontos somados em 10 rodadas, o Paraná faz o melhor início de competição desde 2008, ano o qual passou a estar na Segundona com frequência. Em todo o retrospecto, o Tricolor não havia alcançado a marca atual de 66% de aproveitamento ao final do décimo jogo. O número positivo é superior, inclusive, ao de 2017, quando a equipe paranista alcançou o acesso. A porcentagem parcial era de 43% resultantes de 13 pontos somados.

Com atuais seis vitórias, dois empates e apenas duas derrotas até aqui, o Tricolor inicia a campanha de 2020 no Brasileiro com resultados que chamam a atenção. Para se ter uma ideia, o Bragantino, campeão da Série B em 2019, atingiu 65% de aproveitamento ao final da competição (75 pontos), menos do que os atuais 66% do Paraná. O Fortaleza foi campeão, em 2018, com 62% (71 pontos). Em 2017, o América-MG garantiu o título com 64% (73 pontos).

Entre os números de retrospecto do Tricolor, somente outras duas campanhas de G4 na 10ª rodada: 2011, com 17 pontos e a quarta colocação, e 2019, com 19 pontos e terceiro lugar. Naqueles anos, o Paraná terminou a Segundona, respectivamente, em 13º e 6º na tabela.

Os piores resultados aconteceram em 2009 e 2014, com 8 e 9 pontos, com direito a presença na zona de rebaixamento à Série C. Ao final daquelas temporadas, discretos 10º e 11º lugares.

Confira o rendimento do Paraná ao fim da 10 ª rodada da Série B desde 2008

2008 – 11 pontos. 36% de aproveitamento (14ª colocação)

2009 – 8 pontos. 26% de aproveitamento (17ª colocação)

2010 – 16 pontos. 53% de aproveitamento (8ª colocação)

2011 – 17 pontos. 56% de aproveitamento (4ª colocação)

2012 – 15 pontos. 50% de aproveitamento (7ª colocação)

2013 – 18 pontos. 60% de aproveitamento (5ª colocação)

2014 – 9 pontos. 30% de aproveitamento (17ª colocação)

2015 – 12 pontos. 40% de aproveitamento (13ª colocação)

2016 – 13 pontos: 43% de aproveitamento (13ª colocação)

2017 – 13 pontos: 43% de aproveitamento (13ª colocação)

2018 – Série A*

2019 – 19 pontos. 63% de aproveitamento (3ª colocação)

2020 – 20 pontos. 66% de aproveitamento (1ª colocação)

